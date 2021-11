Jetzt hat er andere Pläne! In der diesjährigen Staffel von Bachelor in Paradise gab es eine Überraschung für die Teilnehmer – und zwar zogen zwei unbekannte Gesichter in die Villa ein. Donya Dardmand (30) und Miro Slavov (31) durften dort als Wildcard-Gewinner ebenfalls nach der großen Liebe suchen. Doch daraus wurde nichts: Die Beauty verließ freiwillig die Show und der Hottie bekam keine Rose von den Damen. Jetzt will Miro aber selbst Rosenverteiler spielen!

Auf seinem Instagram-Kanal postete der Muskelmann nun ein Bild von seinem TV-Auftritt und nutzte die Gelegenheit, um seiner Community etwas mitzuteilen: "'Bachelor in Paradise' war ein Satz mit X, aber Bewerbung für den Bachelor ist raus", schrieb Miro. Offenbar lässt er sich von dieser Erfahrung nicht entmutigen und würde sogar wieder nach der Liebe im TV suchen.

Seine Follower würde es zumindest freuen, Miro in der Rolle des TV-Junggesellen zu sehen. "Wenn du Bachelor wirst, schau ich mal wieder eine Staffel", oder: "Also dann gucke ich auch, schönster Bachelor ever", zeigten sich zwei User begeistert von der Idee.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" auf RTL+.

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL Miro Slavov, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

Anzeige

Instagram / lorikbun Serkan Yavuz, Miro Slavov, David Taylor und Lorik Bunjaku

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL Miro Slavov, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de