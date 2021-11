Überraschender Red Carpet Auftritt. Viel ist über die Tochter von Machine Gun Kelly (31) nicht gekannt. Die 13-Jährige heißt mit vollem Namen Casie Colson Baker (12) und stammt aus einer Ex-Beziehung des Rappers, bevor er berühmt wurde. Bislang wurde die Kleine weitestgehend aus dem Rampenlicht herausgehalten. Allein ihr Auftritt vor zwei Jahren bei den Kids' Choice Awards dürfte eingefleischten Fans bekannt sein. Nun trat der Künstler bei den American Music Awards 2021 mit Casie erneut vor die Kameras.

Am Sonntagabend jährten sich die AMAs im Microsoft Theater in Los Angeles. Der 31-Jährige wurde an dem Abend als bester Rockkünstler geehrt. Statt seiner prominenten Freundin Megan Fox (35) unterstütze ihn bei diesem Auftritt aber seine Tochter Casie. Beide entschieden sich für einen Look in Schwarz und alberten vor den Kameras miteinander rum. Während die Brünette auf ein elegantes langes Dress setzte, erschien der Künstler in einem funkelnden, mit Klunkern besetzten Oberteil und einer lässigen Hose.

Der Vater-Tochter-Auftritt hatte echten Seltenheitscharakter. Normalerweise ist Megan bei öffentlichen Auftritten nämlich die Frau an Machine Gun Kellys Seite. Seit über einem Jahr gehen die Transformers-Darstellerin und der Musiker gemeinsam durchs Leben. Zuletzt machten sogar Verlobungsgerüchte die Runde.

Getty Images Machine Gun Kelly mit seiner Tochter Casie Colson Baker, 2019

Getty Images Casie Colson Baker und ihr Vater Machine Gun Kelly

Jeremy Smith/imageSPACE / MEGA Megan Fox und Machine Gun Kelly, September 2021

