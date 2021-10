Megan Fox (35) und Machine Gun Kelly (31) sind ein absolutes Traumpaar! Die Transformers-Darstellerin und Colson Baker – wie der US-amerikanische Rapper mit bürgerlichem Namen heißt – daten sich bereits seit über einem Jahr. Und ganz offensichtlich haben sie ineinander das perfekte Match gefunden, denn in den vergangenen Monaten hatten die beiden Turteltauben immer wieder in den höchsten Tönen voneinander geschwärmt. Aber wie war eigentlich Megan und Colsons erstes Date? Jetzt gewährt das Paar Einblicke in die Anfänge ihrer Liebesgeschichte...

In einem YouTube-Video des Magazins GQ stellen sich Megan und Colson jetzt einem Pärchenquiz – und dabei lassen die beiden auch ihr erstes Rendezvous Revue passieren. "Unser erstes Date war wie im Bilderbuch", schwärmt der "Bloody Valentine"-Interpret in dem Clip und berichtet ausführlich: "Bei unserem ersten Date habe ich dich abgeholt. Auf einem Hügel mit Blick auf den Topanga Canyon hatte ich Tausende Rosen gelegt. Wir haben Sushi gegessen und wir haben uns geküsst."

Dabei war das romantische Picknick nicht das allererste Treffen des Paares – Megan stellt nämlich klar, dass das lediglich die erste Verabredung außerhalb des Hauses war. "Bei unserem ersten Treffen sind wir übereinander hergefallen – das war alles, was wir gemacht haben", scherzt Colson.

Jeremy Smith/imageSPACE / MEGA Megan Fox und Machine Gun Kelly, September 2021

Instagram / meganfox Megan Fox im September 2021

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, Mai 2021

