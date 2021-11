Machine Gun Kelly (31) und Megan Fox (35) sind bis über beide Ohren verliebt. Spätestens seit der Verlobung ihres guten Kumpels Travis Barker (45) und Kourtney Kardashian (42) fragen sich viele Fans, wann es bei dem Rocker und seiner Liebsten endlich so weit ist. Anscheinend plant der "My Ex's Best Friend"-Interpret, Megan schon bald die Frage aller Fragen zu stellen.

Ein Insider verriet jetzt gegenüber Entertainment Tonight, dass er bereits einigen seiner Freunde von seinen Plänen erzählt hat. "Sie sind sehr verliebt und ganz verrückt nacheinander. Sie sind bereit, den nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu gehen", betonte die Quelle. Schon seit einigen Monaten kursieren Gerüchte rund um eine Verlobung des Paares. Besonders als die "Transformers"-Darstellerin mit einem Ring an einem ganz bestimmten Finger gesichtet wurde, wurden Fans aufmerksam.

Vielleicht holt sich Machine Gun Kelly ja noch ein paar Tipps für seinen Heiratsantrag bei seinem Kollegen Travis – der Blink-182-Drummer hielt vergangenen Monat in einem Meer aus Rosen am Strand um die Hand seiner Liebsten an. Zuvor hatte der Musiker sogar seine Schwiegermutter in spe Kris Jenner (66) um ihren Segen gebeten.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den MTV VMAs 2021

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

ActionPress Schauspielerin Megan Fox und ihr Freund Machine Gun Kelly

