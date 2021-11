Bei diesem Pocher-Diss platzt Anne Wünsche (30) der Kragen! Amira (29) und Oliver Pocher (43) haben mal wieder gegen Laura Müller (21) ausgeteilt. Der Grund: Die Frau von Michael Wendler (49) hat ihre Luxushandtaschen verkauft – laut Eigenaussage, weil sie diese nicht mehr trägt. Fans vermuten jedoch, dass Geldprobleme dahinter stecken könnten. Anne, die selbst schon öfter Opfer einer Lasterattacke des Paares war, ist geschockt, dass die beiden über mögliche Geldsorgen der Influencerin lachen.

"In mir kocht so eine Wut hoch", beginnt die YouTuberin in ihrer Instagram-Story zu schreiben. Für sie sei es ein Unding, dass Amira und Olli über Lauras Taschenverkauf herziehen. "Vielleicht verkauft sie wirklich aus Not ihre Handtaschen. Sollte man da wirklich mit dem Finger auf sie zeigen? Sollte man Menschen noch mehr dafür auslachen, die vielleicht wirklich gerade in einer scheiß Situation stecken?", redet sie den Eltern ins Gewissen.

Anne ist nicht entgangen, dass Amira und Olli aktuell selbst auf Hilfe angewiesen sind. Das Heim der beiden wurde im Sommer zum Opfer der Hochwasser. Seitdem wohnen sie bei Pietro Lombardi (29), der wiederum in ein Hotel gezogen ist. "Sitzt ihr beide nicht gerade in einem fremden Haus? In einem Haus, was euch gegeben wurde, als ihr in Not wart? [...] Ihr verdient einen Haufen Kohle durch die Medien. Wieso sitzt ihr nicht im Hotel?", ärgert die 30-Jährige sich.

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im November 2021

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im September 2021

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira und Oliver Pocher

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de