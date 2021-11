Aaron Carter (33) darf endlich seinen Sohn in den Armen halten! Der Sänger und seine Verlobte Melanie Martin verkündeten im April, dass sie stolze Eltern ihres ersten Kindes werden – seitdem teilten die beiden immer wieder Updates zur Schwangerschaft, auch den Namen des Kleinen verrieten sie bereits vor der Geburt: Prince Lyric Carter. Nun war es endlich so weit: Aaron und Melanies Baby hat das Licht der Welt erblickt!

In einem Instagram-Post verkündete der frischgebackene Papa die tollen Neuigkeiten: Sein Sprössling wurde geboren. Die Geburt war jedoch alles andere als einfach: Nach 13 Stunden musste der Kleine per Not-Kaiserschnitt auf die Welt gebracht werden. Dem Baby und Melanie gehe es aber gut: "Meiner Verlobten geht es bestens, danke an Gott und die tollen Mitarbeiter hier. Prince ist kostbar, ich liebe dich, mein Sohn."

Auch an seine Partnerin richtete der Musiker liebevolle Worte. "Ich bin so stolz auf dich, mein Schatz. Du hast es geschafft. Ich liebe dich aus tiefstem Herzen", schwärmte der 33-Jährige weiter.

Melanie Martin und Aaron Carter im März 2021

Musiker Aaron Carter

Aaron Carter, Musiker

