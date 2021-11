Aaron Carter (33) gibt ein Detail über seinen kommenden Nachwuchs preis! Im vergangenen April bestätigte der Sänger die tollen Neuigkeiten: Er und seine Verlobte Melanie Martin erwarten ihr erstes Kind. Der überglückliche Vater in spe verriet seinen Fans auch schon, dass sich das Paar auf einen Sohn freuen darf. Während die Geburt ihres Babys immer näher rückt, plaudert Aaron jetzt auch den Namen aus!

Er und Melanie haben sich für Prince Lyric Carter entschieden, wie der Musiker gegenüber TMZ erklärt. Damit ehrt der 33-Jährige den verstorbenen King of Pop Michael Jackson (✝50). Die Künstler hatten früher ein enges Verhältnis gepflegt, Aaron beschreibt ihn als seinen damaligen "Freund und Mentor" – und wie er nun verrät, habe der "Thriller"-Interpret ihn oft Prince of Pop genannt.

Die werdenden Eltern können ihren kleinen Prinzen auch schon bald in die Arme schließen: Der errechnete Geburtstermin ist am 18. November. Möglich wäre es allerdings, dass der Säugling per Kaiserschnitt auf die Welt kommt, da Melanie unter Blutarmut und einer chronischen Erkrankung des Dickdarms leidet. Zudem lag der Fötus die ersten sechs Monate in Steißlage, sprich, mit den Füßen voran.

Instagram / aaroncarter Melanie Martin und Aaron Carter im März 2021

Instagram / aaroncarter Aaron Carter im August 2020

Instagram / aaroncarter Melanie Martin und Aaron Carter im Februar 2021

