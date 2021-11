Anika und David sind offenbar der Beweis dafür, dass aus Wissenschaft Liebe werden kann! Die Hamburgerin und der Lüneburger sollen laut der Hochzeit auf den ersten Blick-Experten Markus Ernst, Sandra Köhldorfer (40) und Beate Quinn perfekt zusammenpassen. Damit scheinen sie bislang auch recht zu behalten: Anika und David gaben sich nicht nur das Jawort, ohne sich vorher einmal gesehen zu haben, sondern wirkten auch danach noch überglücklich miteinander. Mittlerweile sprechen die beiden sogar schon von Verliebtheit!

Zum Ende ihrer Flitterwochen an der spanischen Costa del Sol machen sich die 30-Jährige und ihr drei Jahre jüngerer Ehemann Gedanken über ihre Zukunft. "Ich habe das Gefühl, dass wir beide das Gleiche empfinden, aber da noch sehr vorsichtig sind, weil wir nicht wissen, was weiter kommt und wie es sich weiter entwickelt, um nicht die Blase platzen zu lassen, in der wir uns befinden", erklärte Anika offen. Dennoch sei sie sich sicher, dass David der richtige Mann für sie ist. "Ich verliebe mich gerade in David, weil er einfach sehr aufmerksam ist. Er ist sehr bemüht um mich", schwärmte die Testanalystin. Dem Erzieher geht es ähnlich. Er fühlt sich Anika sehr verbunden: "Es ist langsam so weit, dass ich sagen würde, dass ich mich in Anika verliebt habe."

Während ihrer Hochzeitsreise hatten die Eheleute aber auch ihren ersten Streit durchgemacht, der sie wiederum noch näher zusammengebrachte. Nachdem sie beim Kajakfahren ziemlich genervt voneinander waren, folgte anschließend eine Aussprache. "Ich merke, dass wir immer mehr zum Team werden", freute sich Anika anschließend.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 3. November immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1.

