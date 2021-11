Süßes Update von David und Anika! Die frisch gebackenen Eheleute haben sich in der aktuellen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick kennengelernt. Wie der Titel der Kuppelsendung schon verrät, haben die beiden geheiratet, ohne sich vorher auch nur einmal im Leben gesehen zu haben. Aber kann das funktionieren? Zumindest David und Anikas Hochzeitsnacht scheint sehr gut verlaufen zu sein! Die Testanalystin kommt nämlich gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus...

"Wir haben uns keinen Druck gemacht, das war genau perfekt. Wir lagen im Bett, haben gekuschelt, uns unterhalten und sind so eingeschlafen und in der gleichen Position wieder aufgewacht", schildert Anika in der heutigen Folge. "Wir kennen uns erst seit ein paar Stunden, aber es fühlt sich schon sehr vertraut an. Ich würde nicht sagen, dass ich schon verliebt bin, aber es ist schön, in an meiner Seite zu haben”, beteuert die 30-Jährige.

Aber war die Hochzeitsnacht ebenso schön für David? Offenbar schon! "Ich bin so glücklich wie lange nicht mehr", freut sich der Erzieher im Einzelinterview. "Ich fühle mich supergut aufgehoben und wohl – und bin da, wo ich schon lange sein wollte." Das kann man den beiden deutlich aussehen! Beim Frühstück und anschließenden Interview können die zwei gar nicht die Finger voneinander lassen und strahlen sich die ganze Zeit über an.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 3. November immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1.

