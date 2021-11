Valentina Pahde (27) ist wieder fit! Die Schauspielerin musste zuletzt eine Pause von der Let's Dance-Tour einlegen. Sie hatte sich beim Tanzen eine Rippe verletzt, die bei jeder Bewegung hätte brechen können. So waren das Training und die Auftritte erst mal tabu für den GZSZ-Star. Stattdessen war Schonzeit angesagt. Knapp zwei Wochen später sieht für die Sunny-Darstellerin nun aber schon alles viel sonniger aus: Pünktlich für die letzten drei Shows ist sie wieder am Start!

Das gab sie kürzlich überglücklich in ihrer Instagram-Story bekannt. Eigentlich hätte sie auch noch einmal mehr auf der Bühne stehen sollen – doch wegen der verschärften Regeln aufgrund der anhaltenden Gesundheitskrise wurde der Tour-Termin am 25. November in Valentinas Heimatstadt München ersatzlos gecancelt. Besonders der Serien-Star findet die Absage sehr schade: "Ihr Lieben, eigentlich sollte ich ab München wieder dabei sein. Ich bin supertraurig, dass es jetzt nicht klappt, aber wir können leider nichts daran ändern. Hoffentlich finden die letzten drei Shows statt." Nach jetzigem Stand sieht es gut aus, dass die restlichen Termine in Stuttgart, Köln und Düsseldorf nicht entfallen.

Jetzt, da die Blondine erneut die Hüften schwingen kann, muss Renata Lusin (34) wohl zurück auf die Ersatzbank. Die Profitänzerin war während der verletzungsbedingten Pause der 26-Jährigen für diese eingesprungen. Sie rockte statt Valentina mit deren Tanzpartner Valentin Lusin (34), der übrigens auch ihr Ehemann ist, das Parkett.

Getty Images Valentin Lusin und Valentina Pahde bei Let's Dance

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde im September 2020

Instagram / valentinlusin Valentina Pahde und Valentin Lusin, "Let's Dance"-Tanzpaar 2021

