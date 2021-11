Stephie Stark (26) wünscht sich einen anderen Mann an der Seite ihrer besten Freundin Denise Hersing (25)! Nach ihrer erfolglosen Bachelor-Teilnahme versucht Denise aktuell ihr Glück bei Bachelor in Paradise. Lorik Bunjaku (25) hat ihr Interesse geweckt und auch der Ex-Bachelorette-Kandidat fand sofort Gefallen an der Blondine – trotzdem flirtet er in der Show nach wie vor mit anderen Frauen. Stephie glaubt daher eher nicht an ein Happy End zwischen Denise und Lorik.

"Ich weiß irgendwie gar nicht, was ich von Lorik und Denise als Paar halten soll", begann die ehemalige Bachelor-Kandidatin im Promiflash-Interview zu erzählen. Dass Lorik – obwohl er und Denise sich bereits mehrfach geküsst haben und sogar unter der Dusche nahegekommen sind – noch immer das Kennenlernen mit anderen Kandidatinnen in Erwägung zieht, scheint Stephie übel aufzustoßen. "Irgendwie sind sie süß zusammen und andererseits denke ich mir so: Krass, Denise, du hättest jemand so viel Besseren an deiner Seite verdient", betonte sie.

Gegenüber Promiflash bezeichnete Stephie Lorik als "Player", der zwar auch liebe Seiten habe – gut genug scheint sie ihn für ihre Freundin aber nicht zu finden. "Denise sieht halt immer das Gute in einem Menschen und ich glaube, bei Lorik will sie zu sehr das Gute sehen", munkelte sie.

Stephie Stark, Bachelor-Kandidatin 2021

Denise Hersing, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Lorik Bunjaku, Reality-TV-Star

