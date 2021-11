Anna-Maria Ferchichi (40) bekommt nicht genug von ihren frisch geschlüpften Drillingen! Am 11. November wurden die drei Mädchen von Rapper Bushido (43) und seiner Frau mittels Kaiserschnitt auf die Welt geholt – mittlerweile sind ihre Töchter Leonora, Naima und Amaya auch zu Hause angekommen. Erst am Mittwoch teilte der Musiker das erste gemeinsame Bild mit der frischgebackenen Mutter und ihren drei Jüngsten. Und auch Anna-Maria sorgte einmal mehr für Fotonachschub!

In ihrer Instagram-Story teilte die Mama aus Leidenschaft am Donnerstagmorgen einen Schnappschuss ihrer Girls, wie sie friedlich schlummernd in ihrer Dreier-Krippe liegen. Ihre kleinen Gesichter erkennt man dabei aber nicht: Nicht nur verdeckt ein leicht durchsichtiger Vorhang die kleinen Köpfe, noch dazu sind die Babys in süße Strickmützchen und eine dicke Decke gehüllt. Zu dem herrlichen Foto schrieb Anna-Maria: "Ich habe Schmetterlinge im Bauch!"

Doch nicht nur mit Eindrücken ihrer jüngsten Kids verzückt die Berlinerin aktuell ihre Fans auf Social Media. Auch was die Rückbildung ihres Körpers angeht, hält Anna-Maria ihre rund 265.000 Follower auf dem Laufenden: Erst am Montag teilte sie ein Spiegelselfie und zeigte, wie ihr Körper rund eine Woche nach der Geburt aussieht.

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Drillingen

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichis Drillinge Leonora, Naima und Amaya im Bettchen

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi

