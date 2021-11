Freut sich Loredana Zefi auf ihr anstehendes Konzert? Dass die Rapperin mit ihrer Musik zahlreiche Fans begeistert, ist längst kein Geheimnis mehr. Aktuell bereitet sich die Künstlerin aber auf ein ganz besonderes Projekt vor: Im Rahmen des "Red Bull Symphonic"-Events wird Lori ihre Songs gemeinsam mit einem Orchester in Luzern darbieten – dabei ist sie selbst eigentlich gar kein wirklicher Fan der klassischen Musik. Wird Loredanas Auftritt gut ankommen?

"Ich glaube, auf Dauer ist es sehr anstrengend. Aber für eine Liveshow werden sie das feiern", sagte Loredana im Interview mit Promiflash und brachte zum Ausdruck, dass sie von der Offenheit ihrer Anhänger überzeugt ist und sich sehr auf das Event freut. Mit dem Sonderkonzert in ihrer Heimat möchte die gebürtige Schweizerin ihren Fans auch mal eine andere Seite von sich präsentieren: "Ich hab es mir, ehrlich gesagt, schlimmer vorgestellt, beziehungsweise dachte ich, dass es gar nicht mein Ding sein wird, aber – ich feier das voll irgendwie!"

Zum ersten Mal sei sie auch etwas aufgeregt vor ihrem Auftritt. Dabei bekommt Loredana doch sogar Unterstützung von ihren Freunden: Beispielsweise wird auch Rapperkollege Bausa mit auf der Bühne stehen. Welche ihrer Tracks Lori performen wird, ist noch geheim. Ein paar gefallen ihr in der klassischen Version aber sogar fast besser. "Es gibt schon so drei, vier Songs, die ich eigentlich gerne so gehabt hätte", verriet die Mutter einer kleinen Tochter. Wer weiß? Vielleicht ist es ja nicht das letzte Mal, dass sich Loredana mit der ein oder anderen Single noch mal an klassischer Musik vergreift.

Anzeige

Instagram / loredana Loredana, Musikerin

Anzeige

Instagram / loredana Loredana, Rapperin

Anzeige

Instagram / loredana Loredana mit ihrer Tochter Hana

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de