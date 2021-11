Heidi Klum (48) ist aufgrund der neuen GNTM-Kandidatinnen ganz aus dem Häuschen! Aktuell dreht die Blondine in Griechenland für die 17. Staffel der Castingshow. Jetzt verriet die Chefjurorin, dass die Teilnehmerinnen 2022 so divers sind wie noch nie zuvor. So reicht die Altersspanne der Models beispielsweise von 18 bis 68 Jahren und auch die Konfektionsgröße variiert zwischen einer Größe 30 und einer 54. Sogar ein Mutter-Tochter-Duo nimmt gemeinsam an der Sendung teil. "Das wird superspannend, ich meine, die beiden treten natürlich trotzdem gegeneinander an", verriet die in Bergisch Gladbach geborene Schönheit nun in einer Pressekonferenz.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de