Die Fans der Castingshow Germany's next Topmodel dürfen sich im kommenden Jahr auf so einige Neuerungen freuen! Heidi Klums (48) Suche nach dem nächsten talentierten Nachwuchsmodel ist bereits in vollem Gange: Die Chefjurorin dreht im Moment nämlich in Griechenland bereits die neuen Folgen. Aber damit nicht genug: Heidi gewährte jetzt schon vorab einen Einblick in den Cast der neuen GNTM-Staffel – und verriet, dass die älteste Kandidatin 68 Jahre alt ist!

"Es gibt kleine, sehr große, kurvige, schlanke, junge und ältere Teilnehmerinnen", erklärte Heidi gegenüber Bunte und betonte: "Unsere Jüngste ist 18, die Älteste 68." Laut der GNTM-Chefin verlange die Modebranche im Moment nach mehr Diversität – und deshalb habe sie ihre Kandidatinnen nach noch vielfältigeren Kriterien ausgewählt und den Cast im Gegensatz zu den Vorjahren erweitert.

Heidis Vorhaben kommt aber ganz offenbar nicht bei allen gut an. "Es sind leider sehr viele bekannte Designer abgesprungen, die uns vorher zugesagt hatten", erklärte die Chefjurorin und fügte hinzu: "Der Grund: Die Maße unserer Models. Man hört immer wieder, wie wichtig Diversity ist, aber wenn es drauf ankommt, dann irgendwie doch nicht wirklich, wie wir am eigenen Leib erfahren haben."

Backgrid Heidi Klum bei den GNTM-Dreharbeiten im November 2021 in Athen

O'Connor/AFF-USA.com / MEGA Heidi Klum, Topmodel

ActionPress Heidi Klum, Model

