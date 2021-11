Sarafina Wollny (26) plaudert über ihren Abnehmerfolg! Seit Mai ist die Die Wollnys-Bekanntheit Mutter von Zwillingen. Mittlerweile ist nicht nur von ihrem einstigen großen Babybauch nichts mehr zu sehen, Sarafina ist sogar schlanker als vor der Schwangerschaft. Zwar zeigt die TV-Beauty sich im Netz regelmäßig in Sportkleidung. Doch wie ist es ihr genau gelungen, so viel abzunehmen? Das verriet Sarafina ihren Fans nun ganz offen und ehrlich!

Auf Instagram veröffentlichte die Ehefrau von Peter Wollny (28) ein neues Spiegel-Selfie und begeisterte damit einmal mehr ihre Follower mit ihrer deutlich schmaleren Figur. In der Kommentarspalte verriet Sarafina, wie bei ihr die Pfunde gepurzelt sind: "Nach der Schwangerschaft die Hormone und Kalorien zählen. Jetzt nehme ich weiter mit Proteinshakes ab, habe damit schon sieben Kilo runter." Doch ihr Abnehmerfolg ist wesentlich größer: "Insgesamt sind es 27 Kilo, die runter sind", schob sie stolz hinterher.

Zwar zeigt die 26-Jährige mit ihren Fotos, wie wohl sie sich in ihrem After-Baby-Body fühlt. Die zugenommenen Kilos in der Schwangerschaft hat sie aber auch geliebt. "Ich habe diese Schwangerschaft so genossen und meinen Babybauch so geliebt", schwärmte Sarafina vor Kurzem.

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny im Januar 2021

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina, Casey und Emory Wollny im Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de