Ist Anne Wünsche (30) die Schwangerschaft etwa langsam anzusehen? Ende Oktober hatte die Influencerin die frohen Neuigkeiten mit ihren Fans geteilt: Die Berlinerin erwartet wieder ein Baby! Zwar ist ihre Schwangerschaft noch nicht weit fortgeschritten, dennoch ist die 30-Jährige schon total aufgeregt und teilt immer wieder Updates. Jetzt präsentiert Anne stolz ihren runden Bauch – doch verdankt sie den wirklich ihren anderen Umständen?

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die werdende Dreifachmama nun ein Foto, auf dem sie ihre Körpermitte herausstreckt. Während einige Follower vermutlich bereits einen Schwangerschaftsbauch erahnen, klärte Anne schnell auf: Sie verdankt die Wölbung offenbar einer ausgiebigen Mahlzeit! "Foodbaby oder echt?", fragt sie ihre Fans scherzhaft.

Aktuell scheint es Anne in ihrer Schwangerschaft so richtig gut zu gehen. Das ist jedoch nicht immer so – denn wie die Schauspielerin zuletzt erklärte, plagen sie auch Ängste. "Natürlich habe ich verschiedene Emotionen. Ich bin zum dritten Mal schwanger und vom dritten Mann", schilderte sie.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Bauch, November 2021

Instagram / anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern und ihrem Partner Karim El Kammouchi

