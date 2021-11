Ann-Kathrin (31) und Mario Götze (29) genehmigen sich einen kinderfreien Abend! Seit Juni vergangenen Jahres sind das Model und der ehemalige Spieler der Fußballnationalmannschaft Eltern eines Sohnes. Das Ehepaar genießt sein Familienleben mit Baby Rome (1) in vollen Zügen, trotzdem scheinen die beiden noch immer viel Wert auf Zweisamkeit zu legen. Für einen gemeinsamen Abend warfen Ann-Kathrin und ihr Mario sich jetzt ordentlich in Schale.

In ihrer Instagram-Story gab die YouTuberin einige Einblicke in ihren kinderfreien Abend. Ein kurzer Clip zeigt das Ehepaar zusammen im Fahrstuhl. Während Ann-Kathrin ein hautenges Strickkleid und einen Ledermantel trug, kombinierte Mario zu einem Anzug ganz lässig ein Shirt. "Datenight", schrieb die 31-Jährige freudig dazu. Scheint so, als wenn die beiden sich auch nach fast zehn Jahren Liebe noch immer gerne schick füreinander machen.

Die Beauty verriet ihren Fans sogar, wo es für sie und den PSV-Eindhoven-Kicker hinging: Sie ließen ihren Abend im Düsseldorfer Restaurant The Paradise Now ausklingen. Ann-Kathrin entschied sich für eine Portion Pasta und ein Gläschen Rotwein. Marios Wahl blieb hingegen geheim.

Anzeige

Instagram / mariogotze Mario Götze mit seiner Familie im Mai 2021

Anzeige

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze in Dortmund

Anzeige

Instagram / annkathringotze Mario Götze und Ann-Kathrin Götze

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de