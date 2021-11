Mia Rose Harrison (4) feiert ihren großen Tag! Die älteste Tochter von Sarah (30) und Dominic Harrison (30) konnte in den vergangenen Nächten vermutlich kaum schlafen. Der Grund: Am 27. November stand schon der vierte Geburtstag des Influencer-Sprösslings an. Zu diesem besonderen Anlass griffen ihre Eltern ganz tief in die Trickkiste: Sarah und Dominic zauberten Mia eine coole Prinzessinnen-Party – inklusive echter Promigäste!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichten die Dubai-Auswanderer am Samstag mehrere Clips der Feier. Die Location war stilecht im Disney-Style dekoriert – zu Naschen gab es eine üppige Barbie-Torte und Cupcakes. Mia selbst erschien ebenfalls als kleine Prinzessin verkleidet. Und auch die Gäste konnten sich sehen lassen: Sarahs Influencer-Kolleginnen Anna Maria Damm (25) und Fiona Erdmann (33) kamen mit ihren Kids auf ein Stück Kuchen vorbei!

An ihrem Ehrentag durfte sich Mia auch über eine Menge Geschenke freuen. Von Anna Marias Töchterchen Eliana bekam die Vierjährige unter anderem einen Buggy für ihre Puppe – ihre Eltern schenkten der Kleinen zudem eine Babypuppe und eine Trageschale für diese.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre beiden Töchter Mia Rose und Kyla im Juli 2021

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm mit ihrer Tochter Eliana in Berlin

Instagram / annamariadamm Sarah Harrison mit ihrer Tochter Mia und Eliana Damm

