Mia Rose Harrison (3) hat am Wochenende wieder einen Grund zur Freude. Die Tochter von Sarah (30) und Dominic Harrison (30) hat schwere Wochen hinter sich. Sie hatte sich bei einer Halloweenparty den Arm gebrochen und musste daraufhin ins Krankenhaus. Mittlerweile scheint es der Kleinen aber wieder besser zu gehen – zumindest muss sie keinen Gips mehr tragen. Das dürfte gerade rechtzeitig kommen, denn Samstag feiert Mia ihren vierten Geburtstag. Ihre Mama Sarah ist deswegen schon ganz aufgeregt.

Auf Instagram veröffentlichte die Influencerin ein Bild von Mia und sich am Strand. "Ich liebe Tage wie diese und so kann das Geburtstagswochenende perfekt starten", schwärmte die gebürtige Günzburgerin in der Bildunterschrift. Dabei hat Sarah eigentlich noch eine Menge zu tun. Sie muss noch einen Kuchen backen und die Geschenke einpacken. Das macht die 30-Jährige aber gerne: "Ich werde mein Bestes geben, um ihr einen wunderschönen und hoffentlich unvergesslichen Tag zu bescheren."

Zu einem unvergesslichen Tag gehört natürlich auch eine Party, zu der Sarah und Dominic Freunde und Verwandte eingeladen haben. Neben dem Model Fiona Erdmann (33) ist unter anderem auch Sarahs Cousine zu Gast. Diese ist dafür extra aus Deutschland zu den Webstars nach Dubai gereist.

