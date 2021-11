Emmy Russ (22) platzt endgültig der Kragen! Die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin und ihr Partner Udo Bönstrup (27) testen momentan bei Temptation Island V.I.P. ihre Treue. Doch die freche Art der Blondine kommt bei einigen Zuschauern nicht gut an. Für ihre Offenheit gegenüber den Verführern bekommt sie viel Kritik. Das kann Emmy aber offenbar überhaupt nicht nachvollziehen: Sie feuert nun eine heftige Kampfansage ab!

In ihrer Instagram-Story rastete die gebürtige Hamburgerin aus. Der Grund? Eine Kollegin hatte zuvor heftig über sie gelästert. Emmy selbst könne dieses Verhalten aber überhaupt nicht verstehen. "Du bist ekelhaft dafür, dass du andere Frauen runtermachst, dafür dass sie einfach so sind wie sie sind. Ich bin immer noch besser als du und erfolgreicher", wetterte sie und fügte hinzu: "Ich meine, wer bist du? Wen juckt deine Meinung?" In ihren Augen besitze die Dame einfach keine Persönlichkeit.

Die Influencerin wollte in ihrer Story zwar keine Namen nennen, allerdings lässt sich durchaus erahnen, wen sie mit diesem Statement meinen könnte. Erst vor wenigen Tagen hatte Verführerin Julia Oemler im Promiflash-Interview heftig gegen die 22-Jährige geschossen. Die Leipzigerin erklärte, dass sie von Anfang an davon überzeugt gewesen sei, dass Emmy in der Show fremdgehen werde. "Die Frau hat keinerlei Anstand", meinte sie.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

Anzeige

RTL / Frank Fastner Udo Bönstrup und Emmy Russ, Reality-Pärchen

Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin 2021

Anzeige

RTL / Frank Fastner Julia Oemler, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de