Weihnachtszeit ist Familienzeit – das scheinen Yeliz Koc (28) und Jimi Blue Ochsenknecht (29) wohl auch so zu sehen. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und der "Wilde Kerle"-Star gaben zwar vor einigen Monaten ihr Liebes-Aus bekannt, doch seit der Geburt ihrer kleinen Tochter Snow Elanie Koc scheinen die beiden sich wieder etwas anzunähern. Jetzt läuten die Influencerin und der Moderator sogar gemeinsam die Adventszeit ein.

In ihren jeweiligen Instagram-Storys teilten Yeliz und Jimi fast zeitgleich Videos von einem Spaziergang durch einen Wald. In beiden Clips war der Hund der 28-Jährigen zu sehen – den Vierbeiner hatte sich die Beauty kurz nach der Trennung von Ex-Bachelorette-Teilnehmer Johannes Haller (33) zugelegt. Ob Yeliz und Jimi den Tag nur wegen ihrer gemeinsamen Tochter miteinander verbringen? Vor wenigen Wochen bezeichnete die Brünette sich im Netz selbst noch als Single.

Ob es sich bei ihrem Ausflug um einen rein freundschaftlichen Trip oder doch ein potenzielles Liebes-Comeback handelt, ist schwer zu sagen. In jedem Fall scheinen die frischgebackenen Eltern im Moment sehr glücklich zu sein. "Es ist alles sehr harmonisch. Der Kleinen geht es gut. Wir sind sehr glücklich", betonte Jimi vor wenigen Wochen gegenüber Gala.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie im November 2021

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht, Weihnachten 2020

Anzeige

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, München 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de