Haben sich Jimi Blue Ochsenknecht (29) und Yeliz Koc (28) auch auf der Liebesebene einander wieder angenähert? Der Moderator und die Influencerin haben sich noch vor der Geburt ihrer Tochter Snow getrennt – samt öffentlicher Schlammschlacht. Doch nachdem ihr Baby das Licht der Welt erblickt hatte, schienen sich die Eltern wieder zusammenzuraufen. Doch bedeutet das auch, dass die beiden als Paar eine Reunion gefeiert haben?

Yeliz stellt sich in einer Instagram-Fragerunde nun den Fragen ihrer neugierigen Follower. Dabei wollte einer ihren aktuellen Beziehungsstatus wissen. Die Antwort der ehemaligen Bachelor-Kandidatin ist eindeutig: "Besser Single als vergeben, natürlich." Damit weiß ihre Community Bescheid – Jimi und Yeliz verstehen sich lediglich als Eltern gut.

Jimi hat in einem Interview mit Bunte ein paar Einblicke in ihren gemeinsamen Alltag gegeben: "Ja, ich bin sehr happy momentan. Es ist alles sehr harmonisch. Der Kleinen geht es gut. Wir sind sehr glücklich." Er freue sich darauf, was die Zukunft bringt.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im November 2020

