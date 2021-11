Jenna Dewan (40) und ihr Verlobter Steve Kazee (46) lassen sich Zeit! Im Frühjahr des vergangenen Jahres verkündete die Schauspielerin, dass sie und ihr Partner Steve sich nach knapp zwei Jahren Beziehung verlobt haben. Zu einer Hochzeit kam es jedoch noch nicht. Stattdessen brachte die 40-Jährige ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt. Jetzt verriet Jenna, wieso sie und ihr Verlobter noch nicht vor den Traualtar getreten sind.

"Wir sind noch in der Planungsphase und sprechen darüber", offenbarte die zweifache Mutter im Interview gegenüber Us Weekly. Sie und Steve hätten jedoch meist sehr volle Terminkalender. Das sei einer der Gründe, warum das Paar nicht genug Zeit gehabt habe, um bis jetzt all die Details für ihre Hochzeit zu bestimmen. "Es wird alles noch ausgearbeitet", erzählte Jenna. Einen Termin scheint es noch immer nicht zu geben.

Auch Steve äußerte sich bereits zu Jahresbeginn in Bezug auf die geplante Hochzeit. "Es ist schwer, sich momentan in Feierlaune zu bringen. Und es ist schwer, unsere Leben gerade zelebrieren zu wollen. Es fühlt sich einfach falsch an", erklärte der 46-Jährige gegenüber HollywoodLife.

Instagram / jennadewan Steve Kazee und die schwangere Jenna Dewan im Februar 2020

Instagram / jennadewan Steve Kazee und Jenna Dewan

Instagram / jennadewan Jenny Dewan und Steve Kazee, September 2020

