Süße Geste von Lorik Bunjaku (25)! Der Mannheimer ist seit dem ersten Tag bei Bachelor in Paradise hin und weg von Denise Hersing (25). Das Duo war sich nicht nur auf Anhieb sympathisch, sondern ging auch direkt auf Tuchfühlung: Auf zaghafte Küsse folgte sogar Sex unter der Dusche. Jetzt musste Denise die Show aber krankheitsbedingt abbrechen. Für Lorik war daraufhin klar, dass auch er nicht alleine bleiben möchte. Er ist der Blondine gefolgt – und hat das Paradies freiwillig verlassen.

Weil sie Fieber hatte und dringend medizinisch untersucht werden musste, kehrte die Braunschweigerin der Liebesvilla in Folge sieben der RTL+-Kuppelshow den Rücken. Ihren Lorik musste sie zwar zurücklassen – widmete ihm aber wenig später einen rührenden Brief. In der Nacht der Rosen würdigte der 25-Jährige die süße Liebeserklärung dann tatsächlich mit einer überraschenden Entscheidung. Er vergab seine Rose nämlich an keine der anwesenden Damen. "Es ist kein Geheimnis, an wen ich die Rose vergeben würde. Das ist Denise, die leider nicht hier sein kann. Deshalb habe ich mich entschieden, das Paradies zu verlassen", eröffnete er vor versammelter Runde.

Obwohl die anderen Kandidaten den Entschluss nachvollziehen konnten, waren einige von Loriks Abgang mehr als enttäuscht – allen voran Serkan Yavuz (28). Der Regensburger hatte sich prächtig mit Lorik verstanden. "Ich musste mir wirklich die Tränen verkneifen. [...] Wir waren einfach wie 'Dick und Doof' nur in 'Doof und Doof', und ich wusste, mir wird das direkt am nächsten Tag fehlen", gestand Serkan auf Instagram.

Denise Hersing

Lorik Bunjaku

Serkan Yavuz und Lorik Bunjaku

