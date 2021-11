Dieser Anblick dürfte einige Fans von Chloe Ferry (26) zum Schwitzen bringen! Dass die Geordie Shore-Bekanntheit einen echten Traumkörper hat, dürfte mittlerweile längst kein Geheimnis mehr sein. Regelmäßig präsentiert sie ihre Kurven in superknappen Outfits oder Dessous im Netz – und ihre Follower lieben es. Jetzt begeisterte Chloe ihre Community einmal mehr mit einem heißen Foto von sich: Sie setzte ihren Body in ihrer Küche in Szene!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 26-Jährige einen Schnappschuss von sich, auf dem sie lasziv auf ihrem Küchentresen posiert. Auf dem Bild trägt sie ein enges, schwarzes Kleid und dazu passende Overknee-Stiefel. Mit diesem Look brachte Chloe ihre Figur perfekt zur Geltung. Ihre Fangemeinde ist von diesem sexy Anblick ebenfalls total begeistert. "Das heißeste Mädchen, das Großbritannien zu bieten hat", lautete nur einer der vielen Kommentare unter dem Beitrag.

Dass die gebürtige Britin sich in ihrer Haut pudelwohl fühlt, dürfte kaum verwunderlich sein. Schließlich hat sie hohe Summen in ihr Aussehen investiert: Chloe unterzog sich unter anderem bereits drei Brust-OPs – und ließ außerdem noch ihre Nase, ihr Kinn, ihren Po und ihre Lippen vom Beauty-Doc aufhübschen.

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, "Geordie Shore"-Bekanntheit

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, "Geordie Shore"-Bekanntheit

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, "Geordie Shore"-Bekanntheit

