Rebel Wilson (41) verbringt Zeit mit ihren Liebsten! Im Netz gewährt die Pitch Perfect-Darstellerin immer wieder Einblicke in ihr Leben. Dabei zeigt sie regelmäßig ihren enormen Gewichtsverlust, denn seit Anfang 2020 bringt die Blondine ganze 30 Kilos weniger auf die Waage. Jetzt schien sich die Schauspielerin langsam auf das Fest der Liebe einzustimmen. Bei einer Weihnachtsfeier schmuste Rebel nun nämlich mit ihrem besten Freund Hugh Sheridan (36) herum.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Australierin nun einige Schnappschüsse, die sie vertraut mit Hugh zeigten. Kein Wunder, immerhin sind die beiden Schauspieler schon seit vielen Jahren sehr gut miteinander befreundet. Für die 2019 erschienene Netflix-Produktion "Isn't It Romantic" standen die zwei schon zusammen vor der Kamera. Jetzt posierte das Duo gemeinsam vor einem festlich geschmückten Baum und auf einem der Bilder gibt der 36-Jährige der Darstellerin sogar einen Kuss auf die Wange. Ein anderes Foto zeigt die Fernsehpersönlichkeit, wie sie an Rebels Haaren riecht.

Augenscheinlich schienen sich Hugh und Rebel bestens zu amüsieren. Zuvor hatte die Blondine bereits einige Clips geteilt, in denen die zwei mit einer Freundin ausgelassen Weihnachtshits trällerten. Besonders der "Back to the Rafters"-Star schien bereits in weihnachtlicher Stimmung zu sein. Er gab seine ganz eigene Version von Connie Francis Song "Have Yourself a Merry Little Christmas" zum Besten.

Anzeige

Instagram / rebelwilson Hugh Sheridan und Rebel Wilson im November 2021

Anzeige

Instagram / rebelwilson Hugh Sheridan und Rebel Wilson im November 2021

Anzeige

BFA Rebel Wilson im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de