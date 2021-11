Na, nach Trennung sieht es bei Valentina Pahde (27) und Rúrik Gíslason (33) aber nicht gerade aus! Auch wenn die GZSZ-Darstellerin und der Profifußballer ihre Beziehung nie öffentlich gemacht haben, hatten vor ein paar Tage Gerüchte um das Liebes-Aus der beiden ehemaligen Let's Dance-Teilnehmer die Runde gemacht. Doch ist an diesen Spekulationen etwa gar nichts dran? Promiflash liegen jetzt jedenfalls Schnappschüsse von Valentina und Rúrik vor, die eine ganz andere Sprache sprechen...

Ein aufmerksamer Promiflash-Leser erwischte Rúrik und Valentina am Montagnachmittag in der Düsseldorfer Innenstadt: Auf den Fotos stehen die beiden "Let's Dance"-Stars an einer roten Fußgängerampel – und dabei hat sich die Blondine bei dem Isländer eingehakt. "Wie man auf dem Bild unschwer erkennen kann, waren die beiden schon sehr vertraut", berichtete der Insider zudem.

Zwar hätten sich Valentina und Rúrik nicht in aller Öffentlichkeit geküsst – doch im Rahmen ihres Versteckspiels betrieben sie wohl auch keinen allzu großen Aufwand. "Beide sind dann weiter Arm in Arm die Kö entlang...", fügte der Promiflash-Leser nämlich abschließend hinzu.

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, TV-Bekanntheit

Promiflash Valentina Pahde und Rúrik Gíslason im November 2021 in Düsseldorf

Getty Images Rúrik Gíslason beim Deutschen Fernsehpreis 2021

