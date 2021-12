Konnte Raphael Fasching (23) das Bachelorette-Drama schnell hinter sich lassen? Die Zeit nach seinem Sieg in der Rosenshow war für den Wiener ziemlich nervenaufreibend: Obwohl er auf eine Zukunft mit Maxime Herbord (27) gehofft hatte, servierte die Brünette ihn am Ende ab. Letztendlich hätte es für den Fotografen aber wohl nicht besser laufen können – immerhin ist er jetzt mit Bachelor-Girl Kim-Denise Lang (24) glücklich. Aber ist es Raphael nach der Liebespleite mit Maxime schwergefallen, Gefühle für Kim zuzulassen? Promiflash hat nachgefragt...

Im Gespräch mit Promiflash betonte der 23-Jährige, wie froh er im Nachhinein sei, dass alles so gekommen ist. "In unseren Augen gibt es bei solchen Angelegenheiten keinen richtigen oder falschen Zeitpunkt. In unserem Fall hätte der Zeitpunkt jedenfalls nicht besser sein können", freute er sich über sein neues Liebesglück. Offenbar hatte er also keine Schwierigkeiten, sich direkt auf die Göppingerin einzulassen. Die zwei hatten sich bei der Geburtstagsfeier von Raphaels Staffelkollegen Lars Maucher (25) kennengelernt. Sie haben sich nicht nur auf Anhieb gut verstanden – es hat offenbar auch ziemlich schnell gefunkt.

Aber kannte sich das Paar zuvor schon aus dem TV? Schließlich sind sich viele Stars aus dem Bachelor-Universum mittlerweile bekannt untereinander. "Kim hat die Staffel – bis auf die erste Folge – nicht verfolgt und kannte mich daher gar nicht", betonte der Österreicher. Er habe die Beauty hingegen flüchtig in Erinnerung aber nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Unmittelbar vor Bachelorette-Start sei sie aber als mögliche Rosenverteilerin gehandelt worden. "Da wurde ich auf sie aufmerksam und habe mir insgeheim auch gewünscht, dass sie die Bachelorette in meiner Staffel wird", gab er zu.

privat Kim-Denise Lang und Raphael Fasching

Instagram / kim.denise.lang Bachelor-Girl Kim-Denise Lang

Instagram / raphael.f_ Raphael Fasching im September 2021

