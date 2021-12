Wird Udo Bönstrup (27) jetzt auch durchdrehen? Momentan testen der Comedian und seine Freundin Emmy Russ (22) deren Beziehung im TV. Bei Temptation Island V.I.P. müssen sie weiblichen und männlichen Verführern widerstehen – und das auch während wilden Partynächten mit reichlich Alkohol. Emmy scheint diese Gelegenheit zu nutzen und feiert ausgelassen in der Frauenvilla, wohingegen sich ihr Freund bisher etwas zurückhielt – bis jetzt: Will Udo jetzt Vollgas geben?

Wohl eher nicht – denn im Promiflash-Interview erklärte er: "Das war absolut spontan und eine Ausnahme. Wer mich kennt, weiß, dass ich normalerweise keinen Tropfen Alkohol trinke." Doch an dem Abend habe die Stimmung einfach gepasst, sodass Udo beschloss, ordentlich mitzufeiern. "Jetzt bleibe ich aber wieder für Jahre nüchtern", stellte er daraufhin klar.

In der besagten Nacht kam er der einen oder anderen Verführerin auch etwas näher. Bereut Udo das im Nachhinein? "So ist meine Art. Ich werde mich niemals verstellen. Ich habe ja auch nichts gemacht, was in irgendeiner Weise unanständig oder unfair gewesen wäre", betonte der 27-Jährige gegenüber Promiflash. Daher dürften diese Szenen Emmy eigentlich auch nicht stören.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+.

