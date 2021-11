Kommende Woche wird es noch heißer auf Temptation Island! Drei Folgen der VIP-Ausgabe wurden bereits auf RTL+ ausgestrahlt – und die hatten es schon ordentlich in sich! Von intimen Geständnissen über feuchtfröhliche Abende bis hin zu Alkohol-Eskapaden war bei Henrik Stoltenberg, Kate Merlan (34), Sandra Janina (22) und Co. schon so einiges dabei! In Folge vier scheint aber vor allem eine mächtig Gas zu geben: Emmy Russ (22)! In der Vorschau sieht man bereits, dass sie mit Verführer Diogo Sangre die Nacht verbringt.

Auch die Promi Big Brother-Blondine hat in den ersten Episoden nichts anbrennen lassen. Mit Verführer Dominik Brcic genoss sie beispielsweise schon eine gemeinsame Dusch-Session. Am Ende der dritten Ausgabe sieht man allerdings bereits: Emmy und Diogo werden sich noch richtig nahekommen! In einer Szene liegt die Blondine neben dem Muskelberg im Bett und schmiegt sich an seine Brust. Wenige Momente später verschwinden die beiden unter der Decke – was dort passiert, erfahren die Fans wohl erst kommenden Donnerstag.

Doch damit nicht genug! Emmy gönnt sich zudem eine Massage, die es in sich hat. Gleich zwei Verführer dürfen den knackigen Po der Ex-Beauty & The Nerd-Kandidatin ausgiebig einölen. Ihr Gesicht spricht dabei Bände. "Na, klar hab ich es genossen, ich bereue gar nichts", hört man sie im Anschluss im Interview sagen. Wie wohl ihr Freund Udo Bönstrup (27) auf diese ganzen Dinge reagieren wird?

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

Anzeige

RTL Diogo und Emmy bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL Emmy Russ während einer Po-Massage bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL Udo Bönstrup bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de