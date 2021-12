Es ist nicht das erste Mal, dass Trey Songz (37) mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Der Rapper wurde bereits mehrmals aufgrund seiner gewalttätigen Handlungen verhaftet – zuletzt sorgte er für Schlagzeilen, als er einen Polizisten in den Schwitzkasten genommen hatte. Neben Gewaltvorwürfen gegen den Musiker wurde Trey im vergangenen Jahr auch wegen sexueller Belästigung angeklagt. Nun wird erneut gegen den Sänger ermittelt.

Wie unter anderem People berichtet, steht Trey unter dem Verdacht, jemanden sexuell missbraucht zu haben. Am Sonntag habe ein Polizeirevier in Las Vegas die Benachrichtigung erhalten, dass sich besagter Vorfall in einem Hotel am South Las Vegas Boulevard zugetragen habe. Daran soll der Künstler, der mit bürgerlichem Namen Tremaine Neverson heißt, beteiligt gewesen sein. "Neverson kooperiert bei den Ermittlungen. Zum jetzigen Zeitpunkt wurde noch niemand verhaftet", heißt es in einem offiziellen Statement der Polizei.

Nachdem dem "Slow Motion"-Interpreten im vergangenen Jahr sexuelle Belästigung vorgeworfen worden war, hatte sich der Musiker auf Twitter zur Wehr gesetzt und seine Klägerin beschuldigt, sein Leben "zerstören" zu wollen. Auch Anschuldigungen von Schauspielerin Keke Palmer (28), dass Trey sie ohne ihre Erlaubnis gefilmt habe und das Material anschließend gegen ihren Willen veröffentlicht habe, stritt der Rapper vehement ab.

Anzeige

Getty Images Trey Songz, Rapper

Anzeige

Getty Images Trey Songz, Sänger

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Keke Palmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de