Trey Songz muss zehn Millionen Euro Schadensersatz zahlen

Jetzt muss Trey Songz (39) blechen. Der Musiker ist laut TMZ von einem Gericht dazu verurteilt worden, mehr als zehn Millionen Euro Schadensersatz an den Polizeibeamten Tyrelle Dunn zu zahlen. Der Vorfall, der Gegenstand des Prozesses war, ereignete sich im November 2021 in Las Vegas. Dort feierte der R&B-Sänger seinen 37. Geburtstag und lud eine Gruppe von Frauen in sein Hotelzimmer im Cosmopolitan ein. Tyrelle, ein Polizist aus Maryland, gab an, verletzt worden zu sein, als er versucht habe, seine Ehefrau aus dem Hotelzimmer des Sängers zu befreien, wo sie gegen ihren Willen festgehalten worden sei.

Im Anschluss an den Vorfall reichte Tyrelle eine Klage gegen Trey ein, in der er schwere Verletzungen angab, darunter gebrochene Augenhöhlen, Narben und andere körperliche Schäden. Diese Verletzungen hätten dazu geführt, dass er seine Arbeit für längere Zeit nicht habe ausüben können. Außerdem sei es zu erheblichen medizinischen Kosten gekommen. Obwohl Trey im April 2022 von strafrechtlichen Vorwürfen freigesprochen wurde, reagierte er nicht auf die Zivilklage, was zu einem Versäumnisurteil zugunsten von Tyrelle führte. Der Richter in Las Vegas ordnete nun an, dass Trey die Summe zur Deckung von medizinischen Kosten, Schmerz und Leid sowie Strafschadensersatz zu zahlen habe.

Trey Songz, der mit bürgerlichem Namen Tremaine Aldon Neverson heißt, erlangte Mitte der 2000er-Jahre mit seinem Debütalbum "I Gotta Make It" Bekanntheit und wurde mit Hits wie "Say Aah" und "Bottoms Up" zu einer festen Größe in der R&B-Szene. Abseits seiner Musikkarriere engagiert sich Trey für verschiedene wohltätige Zwecke und gründete die Angels with Heart Foundation, die bedürftige Gemeinden unterstützt. Der Vorfall in Las Vegas wirft nun einen Schatten auf sein öffentliches Image und könnte Auswirkungen auf seine zukünftigen Projekte haben, sowohl persönlich als auch beruflich.

Getty Images Trey Songz, Rapper

