Nach Vorwürfen: Trey Songz von zwei weiteren Frauen verklagt

Erneute Schlagzeilen um Trey Songz (38). Seit Jahren ist er ein erfolgreicher Rapper. Doch zuletzt hatte Trey immer wieder mit negativen News für Aufsehen gesorgt: Nachdem ihn eine Frau der sexuellen Nötigung beschuldigt hatte, wurde er vor zwei Jahren freigesprochen. Im vergangenen Juni verklagte ihn dann aber eine weitere Frau. Doch damit nicht genug: Jetzt melden sich zwei weitere Frauen, die Trey der sexuellen Nötigung beschuldigen.

Das zeigen die Gerichtsdokumente, die TMZ vorliegen. Die Frauen werfen dem 38-Jährigen sexuelle Nötigung und Körperverletzung vor. In den Unterlagen geben sie an, Trey vor acht Jahren auf einem seiner Konzerte kennengelernt zu haben, woraufhin dieser die Frauen zu einer Afterparty einlud. Dort hatten sie sich nach einer geringen Einnahme von Alkohol sehr berauscht gefühlt – die Klägerinnen glauben, dass sie unwissentlich unter Drogen gesetzt wurden. Am nächsten Morgen seien sie nackt in einem Schlafzimmer aufgewacht, wo sich Trey angeblich an ihnen verging. Die Frauen fordern nun Schadensersatz von dem "Love Faces"-Interpreten.

Trey ließ bereits ein Statement über seinen Anwalt verlauten. "Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass fast zehn Jahre alte Anschuldigungen umgewidmet werden, um das verfassungsrechtlich fragwürdige neue Rückblickfenster in Kalifornien auszunutzen. Wir freuen uns darauf, Trey vor Gericht in der Sache zu rechtfertigen", so Michael Freedman gegenüber dem Medium.

Getty Images Trey Songz, Rapper

Getty Images Trey Songz im Dezember 2018

Getty Images Trey Songz, Rapper

