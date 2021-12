Jenny Frankhauser (29) kehrt Deutschland den Rücken! Ein Großteil der Familie der Influencerin lebt längst nicht mehr in Deutschland: So ist beispielsweise Halbschwester Daniela Katzenberger (35) schon seit Jahren auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca zu Hause – und auch Mama Iris Klein (54) lebt seit 2018 auf der Baleareninsel im Mittelmeer. Dort zieht es jetzt auch Jenny hin: Sie will auswandern – aber nicht allein!

Wie die Schönheit im Interview mit Bild verriet, soll ihr Partner Steffen sie auf diesem Abenteuer begleiten. Das Paar hatte sogar schon eine Unterkunft in Aussicht – daraus wurde allerdings nichts: "Leider stellte sich raus, es wurde illegal gebaut." Doch die beiden geben die Suche nicht auf und bekommen auch Unterstützung ihrer Liebsten. "Eigentlich wollte ich in diesem Jahr noch nach Mallorca auswandern, jetzt wird es wohl erst 2022", erklärte die 29-Jährige.

Ihre Wohnung in Ludwigshafen möchte Jenny für den Notfall aber vorerst behalten. Von ihrer Wunsch-Finca auf Malle hat die Schwester der Katze jedoch schon ganz genaue Vorstellungen: "Ich brauche viel Platz. Und eine Einliegerwohnung für meine Oma. Ohne die gehe ich nirgendwo hin!" Damit steht also auch fest, dass ihre 80-jährige Großmutter Enkelin Jenny auf der Reise begleiten soll.

Instagram / jenny_frankhauser Iris Klein, Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser im Sommer 2021

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König im September 2021

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Influencerin und TV-Star

