Lena Gercke (33) ist im Weihnachtsfieber – und steckt ihre Familie direkt mit an! Für die einstige Germany's next Topmodel-Siegerin bricht nun wieder die schönste Zeit im Jahr an. Immerhin bezeichnet sich das Model als "größten Weihnachtsfreak überhaupt". Diese Begeisterung möchte sie wohl auch auf ihren Partner Dustin Schöne (36) und ihre einjährige Tochter Zoe übertragen. Im Netz präsentiert Lena nun die gesamte Familie im weihnachtlichen Partnerlook!

In ihrer Instagram-Story teilte die 33-Jährige einen Schnappschuss von sich und Dustin. Darauf tragen die beiden einen weißen Jogginganzug. Auf der Vorderseite des Hoodies ist ein drolliges Rentier zu sehen. "Haha! Ich hab es geschafft! Die Weihnachtsfotos sind im Kasten!", jubelte Lena zu dem Schnappschuss. Und sogar ihre Tochter hat eine Mini-Version des gleichen Joggers bekommen. "Zoes Outfit für die nächsten vier Wochen", scherzte die Moderatorin und schwärmte bei dem niedlichen Anblick: "Ich kann nicht mehr!"

Die Weihnachtsfeiertage sind im Hause Gercke nur für ihre Liebsten reserviert. Im vergangenen Jahr beteuerte Lena im Bild-Interview: "Es gibt keine E-Mails, keine WhatsApps, sondern man ist wirklich einfach nur mit seiner Familie – und das finde ich total schön." Die Arbeit lasse sie zu dieser besonderen Zeit ausnahmsweise liegen.

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke, 2020

Instagram / lenagercke Lena Gerckes Tochter Zoe im Dezember 2021

Instagram / dustin_schoene Lena Gercke mit Dustin Schöne und Tochter Zoe im Juli 2021

