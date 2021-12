Stehen hier die Zeichen etwa wieder auf Liebe? Irina Shayk (35) und Bradley Cooper (46) gehen eigentlich seit 2019 getrennte Wege. Doch in den vergangenen Wochen werden die Eltern einer kleinen Tochter immer wieder zusammen gesichtet – und das zum Teil auch ziemlich vertraut. Nun bringt das Model erneut die Gerüchteküche zum Brodeln: Irina unterstützte ihren Ex-Freund auf der Premiere seines neuen Films!

Am Mittwochabend feierte Bradleys neuer Streifen "Nightmare Alley" Weltpremiere in New York. Während der 46-Jährige an der Seite seines Co-Stars Rooney Mara (36) posierte, überraschte wenig später seine einstige Lebensgefährtin die Fotografen. In einem eleganten Anzug mit einem Oberteil im Bondage-Style strahlte die Beauty mit dem Blitzlichtgewitter um die Wette. Vor allem Bradley schien sich über diesen schönen Support sehr zu freuen. Gegenüber Entertainment Tonight gab er zu, dass Irinas Unterstützung "ganz besonders" für ihn sei.

Trotz warmer Worte ließen sich die beiden aber nicht zusammen auf dem Red Carpet ablichten. Vor wenigen Tagen hatte das noch anders ausgesehen. Bei einem ausgelassenen Spaziergang mit Töchterchen Lea hatte sich das Ex-Paar gut gelaunt zusammen gezeigt.

Getty Images Irina Shayk bei der "Nightmare Alley"-Premiere

Getty Images Rooney Mara und Bradley Cooper bei der "Nightmare Alley"-Premiere 2021

NY1/MEGA Bradley Cooper und Irina Shayk mit ihrer Tochter Lea

