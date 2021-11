Bahnt sich hier etwa eine Liebes-Reunion an? Eigentlich gehen Irina Shayk (35) und Bradley Cooper (46) seit 2019 getrennte Wege. Während die Laufstegschönheit zuletzt mit Kanye West (44) anbandelte, wurde Bradley beim Filmdreh von "A Star Is Born" lange Zeit eine Liaison mit Lady Gaga (35) nachgesagt. Mittlerweile haben sich Irina und Bradley jedoch wieder angenähert. Allein ihrer Tochter Lea (4) zuliebe verbrachten sie in den vergangenen Jahren öfters Zeit zusammen. Nun kurbelten sie selbst die Spekulationen um ein Liebes-Comeback an!

Neuste Paparazzifotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen den Schauspieler und das Supermodel ganz vertraut bei einem Sonntagsspaziergang in New York. Die zwei schlenderten Arm in Arm durch die Straßen und strahlten auf den vorliegenden Bildern bis über beide Ohren. Beide waren dem kalten Wetter entsprechend gekleidet. Bradley trug eine marineblaue Jacke, während Irina sich für einen schwarzen Trenchcoat entschied.

Das gemeinsame Töchterchen der beiden war den Bildern zufolge nicht bei dem Ausflug dabei. Erst im März erzählte Irina in einem Interview, dass sie sich das Sorgerecht für ihr kleines Mädchen teilen. Über ihre vierjährige Beziehung zu Bradley sagte sie damals: "Meine vergangene Beziehung ist etwas, das mir gehört, und sie ist privat. Es ist einfach ein Teil meines Inneren, den ich nicht preisgeben möchte."

Anzeige

MediaPunch / ActionPress Irina Shayk und Bradley Cooper in New York 2021

Anzeige

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper bei den Golden Globe Awards 2019

Anzeige

NY1/MEGA Bradley Cooper und Irina Shayk mit ihrer Tochter Lea

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de