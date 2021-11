Familienausflug im Hause Cooper-Shayk. Zwar trennten sich Bradley Cooper (46) und Irina Shayk (35) im Sommer 2019, dennoch werden sie häufig zusammen gesichtet. Besonders vertrauliche Spaziergänge durch New York scheinen es ihnen angetan zu haben. Ob mit ihrem gemeinsamen Töchterchen Lea (4) oder ohne – Bradley und Irina zeigen immer wieder, wie gut sie sich verstehen. Nun tauchten Fotos voller Familien-Harmonie auf – Spielspaß für die kleine Lea inklusive.

Bradley und Irina zeigen, wie gutes Co-Parenting funktioniert. Oder bahnt sich etwa doch wieder mehr an? Paparazzi-Aufnahmen, die unter anderem der Daily Mail vorliegen, zeigen die beiden in dicke Wintermäntel eingehüllt, wie sie die Vierjährige in ihre Mitte nehmen und hin und her schwingen. Dabei schienen alle drei eine Menge Spaß zu haben. Ein Insider betonte jedoch: "Sie stehen sich als Familie sehr nahe. Aber sie sind nicht offiziell wieder zusammen."

Die Aufnahmen sind nach einem Besuch der Aufführung des Märchens "Der Nussknacker" entstanden. Anschließend trafen sich die drei mit der gemeinsamen Freundin und Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway (39) und deren Mann Adam Shulman (40) und besuchten alle gemeinsam ein Restaurant.

Anzeige

MediaPunch / ActionPress Irina Shayk und Bradley Cooper, 2021

Anzeige

NY1/MEGA Bradley Cooper und Irina Shayk mit ihrer Tochter Lea

Anzeige

MEGA Lea de Seine Shayk Cooper und Irina Shayk, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de