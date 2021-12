Caro Robens zeigt ihre natürliche Seite! Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit hat ihren ganz eigenen Stil. So setzt sie in Sachen Klamotten oft auf knallige Farben, tiefe Ausschnitte und auch mal sexy Netz-Outfits. Mit ihrer blonden Mähne und auffälligem Make-up rundet sie ihre Looks gekonnt ab. Auf Social Media erschien nun aber ein ganz anderes Bild von der Fitness-Fanatikerin: Caro war komplett ungeschminkt!

So kennt man die Beauty normalerweise nicht. Auch für sie selbst scheint dieser Anblick etwas gewöhnungsbedürftig zu sein. In ihrer Instagram-Story scherzte Caro sogar: "Oh mein Gott, nicht mal meine Face-ID erkennt mich morgens." An diesem Tag musste die 42-Jährige etwas früher aufstehen als sonst – und das machte ihr offenbar zu schaffen: "Das ist keine Uhrzeit für mich", sprach sie müde in die Kamera.

Um stets frisch auszusehen, lässt Caro hin und wieder mal den Beauty-Doc an sich ran. Neben Gesichtsbehandlungen gönnte sie sich beispielsweise auch einen neuen Knackpo. Erst im Oktober dieses Jahres ließ sie ihr Hinterteil aufpimpen – und das bereits zum zweiten Mal.

Caroline Robens, Reality-TV-Star

Caro und Andreas Robens

Caro und Andreas Robens, TV-Bekanntheit

