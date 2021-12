Cardi B (29) kann jetzt auf ihrem Lebenslauf einen weiteren Punkt hinzufügen. Bisher machte sich die gebürtige New Yorkerin vor allem als Realitystar und Rapperin einen Namen. Inzwischen ist die "WAP"-Hitmacherin besonders für ihre freizügigen Auftritte, ihre eindeutig-zweideutigen Liedtexte und sexy Looks berüchtigt. Welche Firma würde sich also besser für eine Zusammenarbeit eignen als der Playboy? Das dachte sich wohl auch das Erotikmagazin, denn: Es ernannte die Musikerin jetzt zu seiner Kreativdirektorin.

Das teilte sie jetzt überglücklich via Instagram mit. Zu einer Fotocollage, auf der sie das Bunny-Logo der Männerzeitschrift als Kette um den Hals trägt, schreibt die Grammy-Gewinnerin: "Ich stelle euch hier die allererste Kreativdirektorin des legendären Playboys vor – nämlich mich!" Sie soll der Zeitschrift helfen, den erfolgreichen Sprung ins digitale Zeitalter zu schaffen – eine Aufgabe, auf die die 29-Jährige sehr stolz ist. "Jetzt der Playboy-Familie anzugehören, ist ein wahr gewordener Traum für mich. Ich weiß, dass ihr das, was wir zusammenstellen, lieben werdet. [...] Wir werden so viel Spaß haben", schwärmt die Frau von Offset (29).

Das Magazin teilt Cardis Euphorie offenbar auch, da es ihren Beitrag mit "Willkommen in der Familie" kommentierte. Ebenfalls richtig begeistert über den neuen Job der "Bodak Yellow"-Interpretin sind Megan Thee Stallion und Taraji P. Henson (51). Letztere schreibt: "Erobere die Welt, Baby! Du machst uns so stolz!"

Getty Images Cardi B und Offset

Instagram / iamcardib Cardi B, "WAP"-Interpretin

Getty Images Cardi B, Rapperin

