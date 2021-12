Sophia Thiel (26) bietet schonungslos ehrliche Einblicke! Die ehemalige Fitness-YouTuberin zog sich im Jahr 2019 plötzlich aus der Öffentlichkeit zurück und kehrte erst nach knapp zwei Jahren wieder zurück ins Rampenlicht. Grund dafür waren mentale Probleme, die Sophia schwer zu schaffen machten. Sie machte sich zu viel Druck, litt an einer Essstörung. Inzwischen geht es der Influencerin deutlich besser – so gut, dass sie offen über ihre Erfahrungen sprechen kann.

Im Podcast "Beauty Williams" mit Judith Williams (50) gibt die Blondine zu: "Als ich die Auszeit begonnen habe 2019, das war eine Kurzschlussreaktiom eigentlich." Einen Tag vor der Fitnessmesse sei sie im April 2019 zusammengebrochen und habe alle Termine abgesagt. Sie sei "in ein Loch gefallen", aus dem sie es nicht mehr aus eigener Kraft herausschaffte. Sophia holte sich therapeutische Unterstützung und ärgert sich im Nachhinein, diesen Schritt nicht schon viel früher gegangen zu sein. Das Thema Therapie möchte sie enttabuisieren.

"Ich habe gedacht: Okay, so wie du jetzt aussiehst, wirst du in diesem Business nicht gebraucht. Knallhart aussortiert", gibt die Netz-Bekanntheit ihre damaligen Gedanken offen zu. Es musste eine Lösung her, also nahm sich Sophia eine Auszeit, in der sie wieder zu sich selbst fand.

"Ich habe mir gesagt: Wenn du solche Probleme damit hast, eine Diät durchzuziehen oder zum Training zu gehen, dann lass es doch einfach", erinnert sich Sophia an ihr Umdenken. Sie dachte zunächst, sie müsse erst wieder in Form kommen, um zurück in die Öffentlichkeit zu treten. Inzwischen ist ihr klar, dass man erst innerlich gesund sein muss, um das auch äußerlich ausstrahlen zu können. Der Kraftsport macht ihr nach wie vor viel Spaß.

Anzeige

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

Anzeige

RTL / Bernd-Michael Maurer "Die Höhle der Löwen"-Investorin Judith Williams

Anzeige

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, 2018

Voß, Cindy Sophia Thiel, YouTuberin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de