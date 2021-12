Das dürfte die Sex and the City-Fans doch sehr überraschen! In der Serie dreht sich normalerweise alles um die vier Freundinnen Carrie, Charlotte, Miranda und Samantha. Doch auf eine der Ladys müssen die Anhänger des Sequels And Just Like That nun verzichten: Kim Cattrall (65) wird nicht als Samantha dabei sein. Nun hat der Regisseur Michael Patrick King enthüllt: Es war von Anfang an so geplant, dass Kim kein Teil von "And Just Like That" sein wird!

Gegenüber The Hollywood Reporter erklärte Michael es so: "Es war nie mit vier Figuren angedacht, weil Kim Cattrall, aus welchem Grund auch immer, Samantha nicht mehr spielen wollte, während wir den [dritten] Film drehten." Dabei hieß es nicht selten, dass die Film-Bosse sie gerne dabei gehabt hätten. Doch für den Star-Regisseur fühlte sich das Fehlen von Kim wohl nicht wie eine Lücke an, welche er unbedingt füllen musste. "Die Serie wurde nur aus diesen drei Figuren geboren", äußerte Michael im Interview. Laut ihm handele das Sequel davon, wie das Leben der Figuren weiter verlaufe. "Es geht nicht um das, was war, sondern um das, was als Nächstes kommt", verriet der 67-Jährige.

Auch wenn Kim nicht als die feurige Samantha mit von der Partie sein wird – so bleibt sie doch unvergessen. Das stellte auch Sarah Jessica Parker (56) klar, der immer wieder nachgesagt wurde, dass sie sich nicht mit ihrer blonden Ex-Kollegin Kim verstehen würde. "Samantha ist zwar kein Teil dieser einen Geschichte, aber sie wird immer ein Teil von uns sein. Egal, wo wir sind oder was wir tun", schrieb die Carrie-Darstellerin zu einem Fan-Kommentar auf Instagram.

ActionPress/ Backgrid Bridget Moynahan und Michael Patrick King, 2021 in New York

Instagram / sarahjessicaparker Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker und Nicole Ari Parker im August 2021

Getty Images Willie Garson, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon

