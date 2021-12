Dieser Trailer hat es in sich! Bislang bekamen Fans des Sex and the City-Sequels nur mit einem 40-sekündigen Kurzclip einen Vorgeschmack auf And Just Like That. Die neue Serie rund um Sarah Jessica Parker (56), Cynthia Nixon (55) und Kristin Davis (56) alias Carrie, Miranda und Charlotte geht am 9. Dezember an den Start. Im Netz erschien nun der erste lange Trailer, der weitere Infos zur Handlung enthüllt.

Auf den Social-Media-Accounts des Streamingdienstes HBO Max können sich Fans der Serie auf neue Aufnahmen freuen. Carrie beginnt in dem Trailer mit den Worten: "Je länger ich lebe, desto mehr stelle ich fest, dass alles im Leben möglich ist, wenn du gute Freunde in deiner Nähe hast." Dazu werden verschiedene Szenen der Serie eingeblendet. Die Blondine erklärt, dass die Zukunft ungewiss sei, "da wir alle an unterschiedlichen Punkten im Leben sind".

Und was verrät der Trailer? Zunächst einmal werden viele der bereits angekündigten Charaktere gezeigt. Darunter befinden sich sowohl alte als auch neue Gesichter. Willie Garson (✝57), der die Rolle des Stanford Blatch spielte, jedoch im September an Krebs verstarb, ist ebenfalls zu sehen. Auch die Liebe zur Mode spielt, wie erwartet, eine zentrale Rolle in dem Sequel. Die Ausschnitte der Serie strotzen nur so vor extravaganten Styles und Designerroben.

Gibt der Trailer bereits einen Hinweis auf die Beziehung zu Carrie und Mr. Big? Vorab wurde spekuliert, dass sie eine Krise durchmachen könnten. Carrie ist in einer Szene zumindest in ihrem eigenen Appartement zu sehen, in einer anderen nennt sie eine Wohnung, in der ihre Dauerliebe Mr. Big (Chris Noth, 67) steht, jedoch ihr "Zuhause". Eine Fan-Theorie geht sogar so weit, dass Mr. Big gestorben sein könnte und es sich bei den gezeigten Ausschnitten nur um Flashbacks handelt.

Auch eine indirekte Anspielung auf Mirandas mögliches Outing als Lesbe wird von aufmerksamen Fans herausinterpretiert. "Da gibt es immer Wege, die man noch nicht gegangen ist", erklärt Miranda in dem Trailer gegenüber einer Freundin. Manche Fans deuten diese Worte als weiteres Indiz.

