Diese SATC-Szene war Kristin Davis besonders unangenehm

Kristin Davis (60), bekannt aus der Kultserie Sex and the City, sprach in der neuesten Folge ihres Podcasts "Are You a Charlotte?" über einen besonders unangenehmen Moment bei den Dreharbeiten. Dabei blickte die Schauspielerin auf eine Szene der zweiten Staffel zurück, die im Jahr 1999 ausgestrahlt wurde. In der Folge "The Chicken Dance" musste Kristin, die Charlotte York spielt, im Rahmen einer Hochzeitsszene mit einem älteren Herren tanzen, der ihr im Drehverlauf an das Gesäß fasste. Die Regisseurin der Folge, Victoria Hochberg, habe die Szene wiederholt lautstark und mit deutlichen Anweisungen wie "Fass ihren Arsch an!" aus dem Hintergrund dirigiert.

Die Situation an diesem langen Drehtag sei außerdem davon geprägt gewesen, dass das Team völlig erschöpft war. Kristin erzählte, dass einige der Crew-Mitglieder so müde gewesen seien, dass sie am Boden des Sets schliefen. Auch für sie selbst seien die Dreharbeiten zunehmend furchtbar gewesen. Sie empfand es als demütigend, diese Szene drehen zu müssen, und ihre Emotionen seien später deutlich in ihrem Gesichtsausdruck während der Folge zu erkennen. "Das ist mein echter wütender Gesichtsausdruck", verriet sie ihren Zuhörern über ihre damalige Reaktion während der Aufnahmen. Trotz der Kritik an der Szene stellte Kristin klar, dass solche anstrengenden und absurden Momente Teil des Charmes einer Serienproduktion wie "Sex and the City" gewesen seien.

Kristin, die durch die Serie weltweiten Ruhm erlangte, hat sich mit ihrer Rolle als Charlotte unvergesslich gemacht. "Sex and the City" lief von 1998 bis 2004 und wurde durch zwei Kinofilme und das Revival And Just Like That fortgeführt. Abseits des Trubels um die Serie ist die Schauspielerin als Mutter zweier adoptierter Kinder bekannt, denen sie regelmäßig ihre Priorität widmet. In ihrem Podcast gewährt sie ihren Fans persönliche Einblicke und reflektiert Momente ihrer Karriere, die sowohl herausfordernd als auch erinnerungswürdig waren.

Anzeige Anzeige

Getty Images "Sex and the City"-Darstellerin Kristin Davis

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH Kristin Davis als Charlotte in "Sex and the City"

Anzeige Anzeige

Getty Images "Sex and the City"-Darstellerin Kristin Davis