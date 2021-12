Selena Gomez (29) lässt in ihr Seelenleben blicken. Bereits vergangenes Jahr machte die Sängerin ein überraschendes Geständnis: Sie leidet an einer bipolaren Störung und hat deswegen manische und depressive Phasen. Damit ging die "Lose You To Love Me"-Interpretin an die Öffentlichkeit, um über die Krankheit aufzuklären. Nun gab sie weitere Einblicke in ihren Alltag mit der Erkrankung und offenbart: Manchmal fällt Selena sogar das Aufstehen schwer.

Auf ihrem neuen Instagram-Account namens "officialwondermind" gibt die Beauty Tipps, wie man mit der Bipolarität umgehen kann. Gleichzeitig verriet Selena auch, wie sich die Symptome einer depressiven Episode äußern können: "Es passiert manchmal einfach. Ich wache auf und habe Probleme damit, aus dem Bett zu kommen", gab sie offen zu. Doch mittlerweile habe sie einen Weg gefunden, aus solchen Phasen herauszukommen. "Was mir wirklich hilft, ist jemanden anzurufen", erklärte der Disney-Star weiter.

Außerdem empfiehlt sie, Sport zu machen – auch, wenn es Selena selbst manchmal schwerfällt: "Ich hasse es, Sport zu machen. Es macht keinen Spaß." Aber beim Box-Training könne sie all ihre Frustration und Energie rauslassen: "Und es fühlt sich so gut an", betonte sie daraufhin.

Getty Images Selena Gomez im Mai 2021

Instagram / selenagomez Selena Gomez im November 2020

Getty Images Selena Gomez, Februar 2020 in Los Angeles

