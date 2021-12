Plötzliches Liebes-Aus bei Veron Didi und seiner Liebsten Arielle Rippegather! Im Juni machten der ehemalige Claudias House of Love-Kandidat und die einstige DSDS-Teilnehmerin ihre Beziehung publik. Seitdem schien es zwischen den zwei Turteltauben gut zu laufen: Erst Anfang November schwärmte die Transgender-Beauty von ihrem Sexleben mit ihrem Freund. Doch das Liebesglück sollte offenbar nur von kurzer Dauer sein. Gegenüber Promiflash bestätigte Didi jetzt, dass er nicht mehr mit Arielle zusammen ist!

"Von mir ging die Trennung aus", gab der gebürtige Kameruner im Gespräch mit Promiflash ehrlich zu. Er habe kürzlich mit der TV-Bekanntheit an einem neuen Format teilgenommen – und bereits währenddessen den Schlussstrich gezogen. Dem Model sei dabei einfach klar geworden, dass die Liebe mit Arielle nicht für die Ewigkeit bestimmt sei. "Ich glaube, als Vater von vier Kindern eine stabile, ehrliche, ordentliche, gepflegte und respektvolle Frau in meinem Leben verdient zu haben – und Arielle ist genau das Gegenteil", meinte Didi. Die Beauty sei in seinen Augen einfach viel zu labil, arrogant und unordentlich.

Doch der Familienvater ging sogar noch weiter: Er erzählte, dass er manchmal das Gefühl gehabt habe, seine Partnerin noch erziehen zu müssen. "Dabei ist sie 31! Sie vergisst einfach ihre Papiere in einem Flieger als Beispiel nur. Also hat es mir einfach alles in allem gereicht und ich habe Schluss gemacht", erklärte Didi abschließend seine Haltung.

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather und Veron Didi

Instagram / ariellerippegather_official Veron Didi und Arielle Rippegather im Juni 2021

Nicole Kubelka / Future Image/ ActionPress Arielle Rippegather und Veron Didi bei der Dr.Sindsen-Fashionshow 2021

