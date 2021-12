Müssen sich die Fans um Tim Schaecker (22) Sorgen machen? Als Teil der TikToker-Gruppe Elevator Boys wurde der Webstar weltweit bekannt. Aktuell folgen dem Hottie rund 3,4 Millionen Abonnenten auf der Videoplattform und circa 432.000 Follower auf Instagram. Dort hält der Lockenkopf seine Fans auch immer über sein Leben auf dem Laufenden und gibt regelmäßig Einblicke in das WG-Leben mit seinen Kumpels. Jetzt verriet Tim allerdings, dass er kürzlich ausgeraubt wurde.

Auf seinem TikTok-Account veröffentlichte der Influencer nun ein Video, in dem er die schockierenden Nachrichten bekannt gab. "Jemand hat heute meinen Rucksack in Barcelona gestohlen", erzählte der 22-Jährige. Unter seinen Wertsachen seien sein Laptop, sein Tablet, sein Reisepass sowie seine Kopfhörer und ein Lautsprecher gewesen. Zudem sei all sein Schmuck abhandengekommen. "Das Allerschlimmste ist allerdings eine Uhr, die mein Vater vor 30 Jahren gekauft hat und mir zu meinem 18. Geburtstag schenkte", berichtete Tim.

Auch auf seinem Instagram-Account teilte Tim den kurzen Clip wenig später. "Das war ein großer Schock", schrieb er unter seinem Post. Anschließend versicherte der Influencer jedoch, er sei wirklich froh darüber, dass er nicht verletzt sei und der Verlust größtenteils materialistischer Natur sei. "Trotzdem bin ich sehr traurig über die persönlichen Dinge, die ich nie wieder zurückbekomme", fügte der Webstar anschließend hinzu.

Tim Schaecker im November 2021

Tim Schaecker im Juni 2021

Tim Schaecker im Oktober 2021

