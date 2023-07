Elevator Boys veröffentlichen Song: Das sagen die Fans!

Die Elevator Boys haben ihren ersten Song gedroppt! Die fünf Jungs waren eigentlich mit ihren TikToks aus dem Fahrstuhl bekannt geworden. Doch offenbar reichte das Luis Freitag, Tim Schaecker (24), Bene Schulz, Jacob Rott und Julien Brown nicht mehr – denn jetzt wollen sie in der Musikbranche Fuß fassen. Heute releasten die Elevator Boys ihren ersten Song "Runaway", aber was sagen die Fans dazu?

"Das ist wirklich so gut, wow! Ich bin schockiert", kommentiert ein Fan das offizielle YouTube-Video des Songs. Doch er ist nicht der einzige User, der positiv überrascht ist: "Dieser Song ist so gut! Erwartungen komplett übertroffen. Ihr könnt so stolz auf euch sein, Jungs!", schreibt ein zweiter. "Die Vibes, die dieser Song vermittelt, sind außergewöhnlich. Die Mischung zwischen den Stimmen der einzelnen Jungs ist auf dem nächsten Level und ich sehe definitiv eine große Zukunft für sie", prophezeit ein weiterer Fan den Elevator Boys.

Doch nicht nur die Fans sind überwältigt – auch die Jungs können ihr Glück kaum glauben. Luis schreibt bei Instagram: "Musik zu machen war ein lebenslanger Traum von mir und ich hätte nie gedacht, dass er eines Tages Wirklichkeit werden würde." Diese Reise gemeinsam mit seinen besten Kumpels anzutreten, sei unglaublich gewesen. Aus dem Grund ließ er sich sogar den Songtitel tätowieren!

Anzeige

Instagram / luis_freitag Die Elevator Boys, TikTok-Stars

Anzeige

Instagram / luis_freitag Luis Freitag, Elevator Boy

Anzeige

Instagram / luis_freitag Luis Freitag zeigt sein "Runaway"-Tattoo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de