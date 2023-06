Cringe oder cool? Elevator Boys veröffentlichen eigenen Song

Die Elevator Boys wagen einen neuen Schritt in ihrer Karriere! Bene Schulz, Tim Schaecker (24), Julien Brown, Jacob Rott und Luis Freitag waren vor allem durch Videos im Fahrstuhl auf TikTok berühmt geworden. Die Gruppe startete sogar so sehr durch, dass sich die Mitglieder mittlerweile außerdem auch schon in der Schauspielerei oder in TV-Shows beweisen durften. Nun versuchen sie sich außerdem in der Musikbranche!

Auf dem Instagram-Kanal der Gruppe wurde ein Video veröffentlicht. Die Jungs durften ihren allerersten Song im Wembley-Stadion vor 80.000 Menschen performen. Der Clip zeigt einige Ausschnitte dieses Auftritts. Die Webstars drückten ihre Überwältigung dazu aus: "Uns fehlen die Worte. Vielen Dank für eure grenzenlose Unterstützung. All die Arbeit, die wir in den letzten acht Monaten investiert haben, hat zu diesem unglaublichen Moment geführt, in dem wir unseren ersten Song im Wembley-Stadion präsentieren. Dies ist der Startschuss für unsere Boyband-Ära. Der komplette Song wird sehr bald veröffentlicht. Im Moment können wir nur sagen: Danke!"

Zuletzt hatten die neuen Sterne am Musikhimmel bereits einen Einblick in die Produktion ihres Albums gegeben. "Musikcamp in Kapstadt. Das erste Mal an verschiedenen Liedern zu arbeiten, war definitiv eine neue Herausforderung für uns." Außerdem hatten sie hinzugefügt: "Dies in einem so schönen Teil der Welt tun zu können, hatte einen großen Einfluss auf die Lieder, ganz sicher!"

Bene Schulz im Tonstudio

Jacob Rott

Die Elevator Boys Tim Schaecker, Luis Freitag, Julien Brown, Jacob Rott und Bene Schulz, Juli 2022

